Es war ein schwerer Schlag für sein Umfeld: Am Samstag wurde bekannt, dass "Black Panther"-Star Chadwick Boseman (✝43) verstorben ist. Er erlag nach jahrelangem Kampf seiner Darmkrebserkrankung. Nachdem die tragische Nachricht die Runde gemacht hatte, bekundeten zahlreiche Freunde und Bewunderer des Schauspielers ihre tiefe Trauer und Erschütterung. Jetzt meldete sich auch Chadwicks gute Freundin, "Black Panther"-Co-Star Danai Gurira (42), zu Wort – und verfasste emotionale Zeilen im Netz.

Via Instagram veröffentlichte die Darstellerin von General Okoye nun ein gemeinsames Foto mit ihrem Film-König Chadwick und darunter eine rührende Botschaft: "Ich taumele immer noch nach dem Verlust meines Kollegen, meines Freundes, meines Bruders. Ich ringe um Worte. Nichts scheint auch nur annähernd angemessen zu sein", versuchte Danai ihre Gefühle auszudrücken. Sie habe immer bewundert, wie besonders Chadwick gewesen sei. "So ein toller Kerl, mit einem reinen Herzen, unglaublich großzügig, majestätisch und lustig", schwärmte die 42-Jährige.

Weiter betonte sie: "Ich werde ewig dankbar sein, dass ich die 'Black Panther'-Reise mit ihm bestreiten durfte." Danai beendete ihren Nachruf mit den Worten "Lala Ngoxolo Kumkani", was auf Deutsch "Ruhe in Frieden, mein König" bedeutet. Hierbei handelt es sich um eine Phrase aus der afrikanischen Sprache Xhosa, die in ihrem gemeinsamen Kinohit gesprochen wurde.

