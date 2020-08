Es gibt zwei ganz klare Favoriten! Bevor am kommenden Montag endlich die vierte Staffel von Love Island beginnt, durften die Fans in dieser Woche einen ersten Blick auf die diesjährigen Kandidaten werfen. Insgesamt sechs Girls und vier Boys ziehen auf die Liebesinsel – wer wen attraktiv findet, wird sich zeigen. Doch die User haben bereits eine Kandidatin und einen Kandidaten zu den heißesten Islandern gekürt: Melina und Marc!

Bei den Mädels konnte die angehende Studentin ganz klar punkten. In einer Promilflash-Umfrage (Stand: 26. August, 11:00 Uhr), an der 4.251 Leser teilgenommen hatten, voteten 49,9 Prozent (2.120 Stimmen) für sie. Bereits der zweite Platz war weit abgeschlagen: Für Aurelia stimmten nur noch 15,1 Prozent (644 Stimmen). Bei den Jungs konnte der Kölner Marc überzeugen: Von 1.178 Usern kürten 45,5 Prozent (536 Stimmen) den modelnden Studenten zu ihrem Favoriten. Am zweitbesten kam Henrik an. Für den blonden Ernährungscoach gaben 35,1 Prozent (414 Stimmen) ihr Häkchen ab.

Der Gesamteindruck könnte bei den Anhängern des Trash-Formats aber nicht gegensätzlicher sein. Während die Girls bei den Fans gut ankamen und viele Komplimente erhielten wie zum Beispiel: "Finde dieses Jahr alle ganz gut und 'natürlicher' als sonst" – fielen die Jungs bei den meisten durch! "Sucht euch doch mal Männer" und "Alles nur so Milchbubis", bemängelten unter anderem zwei User auf dem Instagram-Account von "Love Island".

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI – Magdalena Possert Die Kandidaten von "Love Island" 2020

© RTLZWEI – Magdalena Possert "Love Island"-Kandidatin Aurelia

RTLZWEI – Magdalena Possert Die Kandidaten von "Love Island" 2020

