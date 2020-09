Liebes-Update von Minka Kelly (40)! Die Schauspielerin machte zuletzt vor drei Jahren mit ihrem Privatleben auf sich aufmerksam. Damals kam sie mit dem Grey's Anatomy-Star Jesse Williams (39) zusammen, der sich kurz zuvor von seiner Frau getrennt hatte. Die beiden hielten ihr Verhältnis aus der Öffentlichkeit heraus – doch nach nicht einmal einem Jahr war klar: Die früheren Schauspielkollegen haben sich getrennt. Nun gibt es einen neuen Mann an Minkas Seite – und auch er ist kein Unbekannter!

Wie People berichtet, datet die "Titans"-Darstellerin Trevor Noah. Der gebürtige Südafrikaner machte sich als Comedian, Moderator und Schauspieler einen Namen. Seit fünf Jahren führt er durch die US-amerikanische Produktion "The Daily Show". Ein Insider weiß mehr über die Beziehung der beiden Stars: "Sie sind sehr glücklich. Es ist eine wirklich ernste Beziehung." Wann und wie sie sich kennenlernten, ist nicht bekannt. Bisher bestätigten die beiden ihre Verbindung offiziell nicht.

Doch nicht nur Minka ist wieder in festen Händen – auch ihr Ex Jesse ist offenbar total verliebt. Der Serien-Hottie ist seit vergangenem Jahr mit Taylour Paige (29) zusammen. Wie vernarrt sie ineinander sind, machten die TV-Darsteller nicht zuletzt im vergangenen Januar deutlich, als sie auf den Straßen New Yorks kaum die Finger voneinander lassen konnten.

Rick Kern / Getty Minka Kelly beim iHeartCountry Festival

Getty Images Trevor Noah, 2020

Backgrid / ActionPress Taylour Paige und Jesse Williams in New York, Januar 2020

