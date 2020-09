Heute konnte Heidi Klum (47) gleich zweimal gratulieren! Nicht nur ihr Ehemann Tom Kaulitz (31), sondern auch sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz (31) feiert am 1. September seinen Geburtstag. Die Tokio Hotel-Musiker werden heute beide 31 Jahre alt – und da ließ es sich der Germany's next Topmodel-Star natürlich nicht nehmen, mit einer besonderen Botschaft zu gratulieren: Heidi widmete Tom und Bill jetzt einen niedlichen Beitrag in den sozialen Medien!

"Manchmal kommen Wunder gleich zu zweit", schwärmte Heidi auf Instagram von den Kaulitz-Brüdern und betonte zusätzlich: "Ich liebe euch." Zusätzlich teilte die vierfache Mutter ein niedliches Bild, auf dem sie einen besonderen Moment des heutigen Geburtstages festgehalten hat: Auf dem Schnappschuss pusten Tom und Bill gemeinsam die Kerzen auf mehreren Muffins aus. "B-DAY, B-DAY, B-DAY", steht in bunten Buchstaben auf den süßen Gebäckstücken geschrieben.

Dass Heidi nicht nur in Tom die große Liebe, sondern in seinem Bruder Bill auch einen sehr guten Freund gefunden hat, bewies die Blondine bereits des Öfteren auf Social Media und im TV: Sowohl bei der Castingshow "Germany's next Topmodel" – in der der Sänger schon als Gastjuror auftrat – als auch bei Queen of Drags wirkten die beiden vertraut und verstanden sich stets blendend.

Anzeige

Instagram / heidiklum Bill und Tom Kaulitz im September 2020

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz im November 2019 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Bill Kaulitz im Oktober 2019 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de