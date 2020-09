Candace Cameron Bure (44) hat allen Grund zur Freude! Die US-Amerikanerin wurde durch ihre Rolle in der beliebten Serie Full House berühmt – und auch privat läuft es bei ihr rund. Seit 1996 ist sie mit Valeri Bure (46) verheiratet und gründete mit ihm eine Familie. Jetzt will Candaces 20-jähriger Sohn Lev seinen Eltern wohl nacheifern: Er machte seiner Partnerin einen Heiratsantrag – und Mama Candace ist ganz aus dem Häuschen!

Die freudigen News machte die dreifache Mutter auf Instagram öffentlich: "Sie hat Ja gesagt! Gestern Abend hat mein Sohn Lev um die Hand seiner wundervollen Freundin Taylor Hutchison angehalten. Wir freuen uns so sehr für die Süßen!" Candace würde sich am liebsten direkt an die Hochzeitsvorbereitungen setzen. Auch Lev findet nach dem Antrag liebevolle Worte für seine Zukünftige: "Ich kann es kaum erwarten, dein Mann zu sein!" Taylor postete ein Foto, auf dem sie ihren Verlobungsring in die Kamera hält und schrieb dazu: "Überraschung, Überraschung."

Bereits im vergangenen Jahr sprach Candace mit Us Weekly darüber, wie sehr sie sich freue, dass sich ihre Kinder auf Liebessuche begeben würden. "Sie schauen alle nach gutherzigen Menschen, mit denen sie sich umgeben oder die sie daten können, sie schauen nach Ehefrauen, schauen nach Ehemännern, und darauf bin ich stolz." Neben Lev zählen auch die 22-jährige Natasha und der 18-jährige Maksim zu ihren Kindern.

Instagram / taylorrhutchison Lev Bure und Taylor Hutchison

Araya Diaz/Getty Images for Zondervan Candace Cameron Bure und Valeri Bure auf der "Let's Be Real"-Veranstaltung in Los Angeles

Getty Images Candace Cameron Bure, 2019

