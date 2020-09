Der Tod von Chadwick Boseman (✝43) sorgt für große Trauer in Hollywood. Am Wochenende gab die Familie des Schauspielers im Netz bekannt, dass der "Black Panther"-Star am 28. August nach jahrelangem Kampf gegen Darmkrebs verstorben war. Er wurde nur 43 Jahre alt. Nach seinem Ableben meldeten sich bereits zahlreiche Freunde und Kollegen des US-Amerikaners mit rührenden Abschiedsworten – so nun auch Michael B. Jordan (33): In einem gefühlvollen Brief nennt er Chadwick einen Helden!

Via Instagram veröffentlichte der Filmstar am frühen Dienstagmorgen mehrere Bilder, die ihn gemeinsam mit dem Verstorbenen zeigen. Dazu verfasste er einen emotionalen Text an seinen guten Freund: "Ich habe mir dabei schwergetan, Worte zu finden, denn nichts kommt an das heran, was ich fühle. [...] Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit gehabt. Als wir uns das letzte Mal sahen, hast du gesagt, wir seien für immer verbunden!" Seit dem Beginn seiner Karriere habe Chad ihm den Weg geebnet, und er habe viel von seinem Kumpel gelernt. "Du hast uns so viel gegeben. Du hast so viele Legenden und Helden gespielt, und erst jetzt erkenne ich, was für eine wahre Legende und Heldenfigur du selbst warst!", erklärte Michael.

Michael und Chadwick hatten Seite an Seite für den Marvel-Hit "Black Panther" vor der Kamera gestanden. Obwohl sie in dem Kinoerfolg blutige Konkurrenten verkörpern – Chad den König von Wakanda und Chad dessen verfeindeten Cousin – waren die beiden Männer im echten Leben enge Freunde, besuchten gemeinsam Basketballspiele und Preisverleihungen.

Getty Images Der Cast von "Black Panther" bei den Naacp Image Awards in Hollywood im März 2019

Getty Images Michael B. Jordan und Chadwick Boseman bei einer Pressekonferenz 2018

Collection Christophel Michael B. Jordan und Chadwick Boseman in "Black Panther"

