Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle! Lala Kent (30) ist seit 2018 mit dem Produzenten Randall Emmett verlobt. Vor Kurzem kamen allerdings Gerüchte auf, dass die zwei sich getrennt haben sollen. Grund dafür: Die Reality-TV-Darstellerin hatte alle Pärchenbilder mit Randall im Netz gelöscht. Doch bei den beiden scheint alles super zu sein – denn: Lala und Randall erwarten ihr erstes gemeinsames Kind!

Das verrät die 30-Jährige nun in ihrem Podcast Give Them Lala…With Randall. "Ich zittere gerade, weil ich nicht glauben kann, dass es wirklich echt ist", erzählt sie ganz emotional. An ihrem Geburtstag habe sie diese großartige Nachricht mit ihren Fans teilen wollen. "Ich hatte das beste Geschenk, mein Körper hat natürlich auch geholfen. Ich bin schwanger", platzt es aus dem "Vanderpump Rules"-Star heraus.

Diese News dürfte für einige Fans tatsächlich schnell und überraschend kommen. Noch vor wenigen Tagen hatte Lalas Verlobter erzählt, dass sie sich ein Baby wünschen würden – und machte damit die Trennungsspekulationen zunichte. "Egal an welchem Tag, Lala kommt herein und sagt zu mir 'Mach mir ein Baby' und dann geht es direkt los", so der 49-Jährige gegenüber Us Weekly.

Getty Images Lala Kent und Randall Emmett, 2019

Getty Images Lala Kent im Juni 2019

Getty Images Lala Kent und Randall Emmett im Juni 2019

