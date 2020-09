Jetzt ist es offiziell: Liam Payne (27) und Maya Henry (20) werden heiraten! Britischen Medienberichten zufolge soll sich das Liebespärchen bereits vor wenigen Tagen verlobt haben. Das einstige One Direction-Mitglied und seine Liebste bestätigten die Gerüchte jedoch noch nichts selbst. Doch jetzt hat das Warten ein Ende. Liam und Maya sollen tatsächlich bald zum Traualtar schreiten. Der Sänger erklärte nun in einer TV-Sendung: Ja, Maya und er haben sich tatsächlich verlobt!

"Wir sind einfach nur sehr glücklich", schwärmte der "Midnight"-Interpret von seiner Partnerin bei seinem Auftritt bei Good Morning America am heutigen Donnerstag. Momentan kämen bei dem Musiker viele besondere Ereignisse zusammen: Sein Geburtstag stand an und sein Sohn Bear wurde auch eingeschult. "Das sind viele erste Male für mich, was großartig ist", erklärte der 26-Jährige.

Bereits am 28. August bestätigte ein Sprecher des Briten gegenüber Us Weekly, dass Liam seiner Maya nach zwei Jahren Beziehung einen Heiratsantrag gemacht haben soll. Zuvor wurde das Model in London mit einem Diamantring am Finger gesehen, als sie aus einem Restaurant mit ihrem Partner kam.

Getty Images Liam Payne im Jahr 2018

Getty Images Liam Payne und Maya Henry bei den British Fashion Awards 2019

Getty Images Maya Henry im Jahr 2018

