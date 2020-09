Was ist denn mit Timur Ülker (31) passiert? Vor drei Tagen genossen der Schauspieler und sein Sohn noch einen gemütlichen Männertag im Spa-Bereich – jetzt versetzte der GZSZ-Darsteller seine Fans in große Sorge: Der gebürtige Hamburger teilte einen Schnappschuss, der ihn im Krankenhausbett zeigt. Doch was ist dem Zweifach-Vater plötzlich zugestoßen? Im Netz beruhigte Timur nun seine Community und sorgte für Klarheit um seinen Gesundheitszustand!

"Ich hatte mir in den vergangenen Wochen einfach zu viel zugemutet", teilte Timur via Instagram mit. Zu viel Stress und zu wenig Schlaf hätten den Körper des TV-Stars an seine Grenzen gebracht. "Mein Magen hat in letzter Zeit gestreikt und jede Mahlzeit fühlte sich wie Steine an", erklärte der 31-Jährige. Um kein Risiko einzugehen ließ Timur sich nun durchchecken und eine Magenspiegelung über sich ergehen. "Das Ergebnis fiel glücklicherweise gut aus und ich kann beruhigt aufatmen", gab der Hottie bekannt.

Durch den medizinischen Eingriff wurde Timur aber auch bewusst, dass Gesundheit keine Selbstverständlichkeit ist. "Ich werde mein Leben künftig bewusster leben und einiges verändern", verriet der dunkelhaarige Beau. Das sei er nicht nur seinen Liebsten, sondern auch den über 187.000 Followern im Netz schuldig.

Timur Ülker, Schauspieler

Timur Ülker, TV-Bekanntheit

Timur Ülker, Influencer

