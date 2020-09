Alle lieben Melissa (24)! Mit ihrer Teilnahme an Love Island erlangte die Brünette im vergangenen Jahr große Bekanntheit. In der Show fand sie zwar nicht die große Liebe, dafür eroberte sie jedoch im Sturm allerhand Zuschauerherzen. Mit ihrer lieben, süßen und ehrlichen Art mauserte sie sich zum Publikumsliebling und bekam sogar eine Verehrer-Nachricht von Sänger Pietro Lombardi (28). Jetzt ist sie bei Kampf der Realitystars zu sehen und scheint genau so weiterzumachen: Melissa wird als authentischste Kandidatin des Formats wahrgenommen!

Wie in jeder Folge der Reality-Sendung müssen die Promis auch nun wieder in einer bestimmten Kategorie ein Ranking erstellen: Dieses Mal sollen die Sala-Bewohner sich unter dem Motto "Echt oder Fake" einschätzen. Und Überraschung – dabei müssen die Stars gar nicht lange nachdenken! Sie sehen die Ex von Richard Heinze (23) an der Spitze! "Ich habe kaum einen realeren Menschen in so einem Format kennengelernt als Melissa", erklärt beispielsweise Willi Herren (45) seine Entscheidung. Tatsächlich sahen das die Zuschauer, die im Vorfeld ihre Stimmen abgegeben hatten, ganz genauso! Melissa landete auf dem ersten Platz in Sachen Authentizität – vor Momo Chahine auf dem zweiten und Sam Dylan (29) auf dem dritten Platz. Willi und Georgina Fleur (30) belegten hingegen die letzten Plätze.

Vermutlich wurde Melissa nicht zuletzt aufgrund dessen für die diesjährige Staffel Die Bachelorette angefragt. Seit wenigen Wochen ist bekannt, dass die 24-Jährige schon bald im TV Rosen verteilen und damit nach ihrem Seelenverwandten suchen darf – und das, obwohl diese Rolle Ende 2019 für Melissa noch gar nicht infrage kam: "Ich glaube, man hat schon bei 'Love Island' gesehen, dass ich Hemmungen hatte, mich mit nur zwei Männern zu treffen. Und ich glaube, wenn dann da noch ein paar mehr stehen, dann wäre es bei mir vorbei", verriet sie gegenüber Promiflash.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": Ab 22. Juli immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Anzeige

Instagram / melissadamilia Melissa, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Anzeige

RTL2 Willi Herren, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTL II Die "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Melissa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de