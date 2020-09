Am Montag hatte das Warten endlich ein Ende: Die neue Love Island-Staffel ist gestartet! In diesem Jahr mit dabei sind Anna Iffländer, Aurelia Lamprecht, Chiara Antonella, Melina Hoch, Henrik Stoltenberg, Marc Zimmermann, Josua Günther und Luca Wetzel. Auch die ersten Granaten haben die Liebes-Villa bereits aufgemischt. Doch was sagt eigentlich Ex-Islander Mischa Mayer (28) zu seinen Nachfolgern? Promiflash hat bei dem Promi Big Brother-Zweitplatzierten nachgefragt.

Im Interview mit Promiflash verriet er, dass er die Kandidaten tatsächlich schon unter die Lupe genommen habe. Der Tattoo-Fan äußert sich zu der Auswahl noch ein wenig verhalten: "Ich hoffe mal, dass die nicht an uns rankommen, aber am Anfang denkt man das immer. Man muss den Leuten eine Chance geben und sie erst mal kennenlernen, betonte er. Eines ist für Mischa aber schon jetzt klar: "An den Betonmischa kommt keiner ran!"

Trotzdem hoffe der 28-Jährige auf eine unterhaltsame Staffel. Während er die Mädels darum bat, ihre Schminke nicht auf dem Boden zu verteilen, hatte er für die männlichen Teilnehmer einen besonders weisen Ratschlag in petto: "Wenn sie in der Private-Suite sind, sollen sie sich vorher gut überlegen, was sie vorhaben", spielte er im Promiflash-Interview auf seine Sexpanne mit Ricarda Raatz an.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2.

RTLZWEI – Magdalena Possert Die Kandidatinnen von "Love Island" 2020

RTLZWEI – Magdalena Possert Die Kandidaten von "Love Island" 2020

Love Island, RTL II Ricarda und Mischa, Ex-"Love Island"-Couple 2019

