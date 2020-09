Cathy Hummels (32) hat die Nase voll vom Netz-Hate! Die Frau des deutschen Fußballspielers Mats Hummels (31) wurde in der Vergangenheit bereits des Öfteren mit fiesen Nachrichten und besorgten Kommentaren konfrontiert: Einige Social-Media-Nutzer befeuerten die Annahme, dass die Moderatorin nicht genügend Nahrung zu sich nehme. Jetzt setzte Cathy ein Statement in den sozialen Medien – und wehrte sich dabei gegen die Anfeindungen im Netz!

Jetzt teilte Cathy erneut einen freizügigen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Profil und machte ihren Kritikern damit eine klare Ansage: "Ja, ich bin schlank", betonte die 32-Jährige – stellte jedoch klar: "Aber ich bin trainiert und verdammt stolz auf meinen Körper." Sie sei dankbar dafür, wie sich ihr Körper regeneriert habe: Damit dürfte sie auf ihre Infektion mit einem Magenkeim anspielen, die sie vor einigen Wochen quälte. Zusätzlich setzte die Mutter des kleinen Ludwig Hummels (2) die Hashtags "Die Hater werden es sowieso hassen" und "Liebe deinen Körper".

Für so viel Selbstliebe im Netz bekam Cathy viel Zuspruch von ihren Fans: "Lass die anderen doch reden und bleib so wie du bist", "Darauf kannst du auch wirklich stolz sein" oder auch "Du bist wunderschön, genauso wie du bist", lautete der Tenor auf der Fotoplattform. Was sagt ihr zu Cathys Statement? Nehmt an der Umfrage teil!

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels auf Mallorca

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im September 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

