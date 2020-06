Ende Mai sorgte Cathy Hummels (32) für besorgte Fans: Wegen einer Infektion mit Magenkeim musste die Ehefrau von Fußballstar Mats Hummels (31) in einer Klinik untersucht werden, verlor viel Gewicht und machte sich Sorgen, ernsthaft erkrankt zu sein. Bei all dem waren ihre Follower hautnah dabei, denn die Mama von Ludwig (2) gab immer wieder Gesundheitsupdates, sogar aus dem Klinikbett. Heute geht es der 32-Jährigen deutlich besser. In einer Talkshow erklärte Cathy nun, wieso sie ihre Probleme so offen im Netz teilte!

Am Freitagabend war Cathy in der MDR-Sendung Riverboat zu Gast. Natürlich wurde die Dirndl-Designerin auch auf ihren schlimmen Infekt angesprochen – und wieso sie sich im Internet überhaupt so verletzlich gezeigt hatte. Schließlich konnten Kritiker nach Lust und Laune zum Beispiel über ihren, durch den Magenkeim verursachten, Gewichtsverlust diskutieren. "Ich bin eben sehr ehrlich, deswegen habe ich beispielsweise auch das Bild aus dem Krankenhaus gepostet. Ich will die Realität auf Instagram leben, weil ich finde, dass es eine große Scheinwelt ist", stellte sie klar.

Cathy geht mit den Hatern sehr entspannt um und lässt ihre Worte nicht an sich ran, denn: "Weil ich das mache, muss ich damit rechnen, dass Leute die Finger auf mich zeigen. Da ich jetzt wieder gesünder bin und auf einem guten Weg bin, zeigt ja, dass ich die Wahrheit sage", schloss sie ab. Wie findet ihr es, dass Cathy so ehrlich auf Instagram und Co. unterwegs ist?

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Mai 2020

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige

ActionPress Cathy Hummels im Januar 2020 in Berlin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de