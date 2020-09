Vanessa Tamkan (23) ist stolz auf ihre Schwangerschaftsrundungen! Seit August ist es offiziell: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Mann Roman erwarten den ersten Nachwuchs. Im Netz lässt das Model auch seine Community an der aufregenden Zeit bis zur Geburt des Kindes teilhaben. Nur wenige Tage nach der Verkündung teilte die schwangere Beauty beispielsweise ein erstes Ultraschallbild. Jetzt präsentiert Vanessa ganz stolz ihr Babybäuchlein!

In ihrer Instagram-Story will Vanessa ihren Followern das Wachstum ihrer Bauchmitte nicht vorenthalten. "Auf rein gar nichts ist man stolzer als auf diesen Bauch, der wächst", verkündete die zukünftige Mutter überaus glücklich. Mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht streichelt sie über die schon deutlich sichtbare Wölbung. Neben der immer größer werdenden Babykugel bemerkt die Schönheit aber auch ein paar unschöne Veränderungen an ihrem Körper: "Meine Haut macht, was sie will!" Ohne Make-up prägen Unreinheiten und Rötungen das Hautbild der 23-Jährigen.

Im kommenden Februar soll Vanessas Baby dann das Licht der Welt erblicken. Bis zur Entbindung wird die werdende Mutter von einer Hebamme unterstützt. "Ich habe zum Beispiel ja auch keine Familie in meinem Umkreis und möchte deshalb unbedingt jemanden haben, der mich intensiv begleitet bei allem", erklärte die Wahl-Kölnerin.

Vanessa Tamkan, ehemalige GNTM-Kandidatin

Vanessa Tamkan, Model

Vanessa Tamkan, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2019

