Cathy Hummels (32) meint es ernst – sie will als Moderatorin Fuß fassen! Seit mehreren Wochen ist sie deswegen schon in dieser Funktion in der neuen Trash-Show Kampf der Realitystars zu sehen. Da nun ihre Kollegin Jana Ina Zarrella (43) krankheitsbedingt bei Love Island ausgefallen ist, sprang Cathy spontan für sie ein. Doch wie kam die Beauty nun bei einer Dating-Show an?

Wie sonst die Frau von Giovanni Zarrella (42), begrüßte sie die Islander und erklärte das Prozedere der Paarungszeremonie. Im Netz wird heftig über die heutige Leistung der jungen Mama diskutiert. "Ich finde, Cathy wird immer besser", oder "Wie immer eine stabile Moderation von Cathy Hummels", wird die Frau von Mats Hummels (31) auf Twitter gelobt. Doch dieser Ansicht waren nicht alle. "Fun Fact: Cathy Hummels ist weltweit der erste Roboter, der eine Fernsehsendung moderiert", schimpfte ein weiterer auf Twitter.

Ein anderer Kommentator hätte sich sogar lieber Günther, den aufblasbaren Pfau aus dem Pool, als Moderatoren-Ersatz für Jana Ina gewünscht. Aber jetzt seid ihr gefragt: Wie fandet ihr Cathys Moderatoren-Darbietung bei "Love Island"? Am Ende des Artikels könnt ihr in der Umfrage abstimmen.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTL II Cathy Hummels bei "Love Island" 2020

RTL II Cathy Hummels mit dem Cast von "Love Island" 2020

RTL II Moderatorin Cathy Hummels

