Demi Lovato (28) hat ihr Leben endlich wieder in der Hand. Nach einer Drogen-Überdosis zog sich der Hollywood-Star einige Zeit zurück. Doch in den letzten Wochen scheint es beruflich wie privat wieder bergauf zu gehen. Neue Musik und neue Liebe – sie und Max Ehrich (29) haben sich sogar schon verlobt. Jetzt präsentierte die "Sorry Not Sorry"-Interpretin auch noch ihr neues Tattoo – und das ist an einer sehr präsenten Körperstelle.

Die Schauspielerin ließ sich tatsächlich am Hals tätowieren. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte sie ein Foto, das ihr neues Körperbild zeigt – es ist ein Schmetterling. "Liebes kleines Ich, es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber Baby, du bist frei", kommentierte die "Camp Rock"-Darstellerin den Schnappschuss. Dieser Käfer soll ihre neugewonnene Freiheit und Selbstbestimmtheit symbolisieren. Neben dem Hals fällt vor allem ihr freizügiges Dekolleté ins Auge.

Demis Fans feiern das Bild in den zugehörigen Kommentaren. "So wunderschön", oder "Du siehst auf dem Bild so heiß aus", lauten nur zwei der Netz-Bemerkungen, die den allgemeinen Tonus treffen.

Instagram / ddlovato Demi Lovato

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin und Schauspielerin

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Max Ehrich

