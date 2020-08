Demi Lovato (27) und Max Ehrich (29) haben etwas zum Feiern! Erst vor wenigen Tagen überraschten die Sängerin und ihr Partner ihre Fans mit diesen süßen Neuigkeiten: Max hatte um die Hand der Musikerin angehalten und machte sie damit ganz offiziell zu seiner Verlobten. Zu diesem Anlass steckte er ihr einen riesigen, teuren Klunker an den Finger. Jetzt steht den beiden wieder ein besonderer Tag bevor, denn sie feiern ihren ersten Jahrestag.

Das verkündete der Schauspieler via Instagram. Er postete ein Pärchen-Bild mit Demi. "Ich liebe dich, Baby. Alles Gute zum Jahrestag", schrieb der "American Princess"-Darsteller darunter und fügte dem Kommentar noch einen Verlobungsring-Emoji hinzu. Auf dem Schnappschuss halten sich die beiden in den Armen, während sie sich einen Schmatzer auf den Mund geben. Auf der Aufnahme wirkt vor allem die 27-Jährige megahappy: Bei dem Kuss kann sie sich ein kleines Lächeln nicht verkneifen.

Ihr Jubiläum feierten die beiden bei einem romantischen Dinner. Das Paar wurde bei seinem Date in einem Nobel-Restaurant in Malibu, Kalifornien gesichtet. Demi trug zu der Verabredung ein knall-pinkes Kleid und rundete ihrenLook mit einer Chanel-Tasche in Herzform ab. Ihr Verlobter hingegen kleidete sich lässig in Jeans und T-Shirt.

Anzeige

Instagram / maxehrich Max Ehrich und Demi Lovato, August 2020

Anzeige

Instagram / maxehrich Max Ehrich und Demi Lovato

Anzeige

Instagram / ddlovato Max Ehrich und Demi Lovato

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de