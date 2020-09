Na, eindeutiger geht es nun wirklich nicht! Seitdem Nina Dobrev (31) und Shaun White (34) im März erstmals zusammen gesichtet worden waren, kursieren Gerüchte, dass die zwei ein Paar sind. Eine mögliche Beziehung haben der Vampire Diaries-Star und der Snowboarder zwar nie offiziell bestätigt, doch erst vor einigen Tagen tauchten Fotos auf, die die beiden knutschend im Meer zeigen. Und jetzt setzt Nina noch einen drauf – sie sendet ihrem Partner im Netz witzige Geburtstagsgrüße.

Am 3. September wurde Shaun 34 Jahre alt und anlässlich seines Ehrentages ließ sich Nina auf ihrem Instagram-Profil etwas ganz Besonderes einfallen. Sie teilte ein witziges Foto von Shaun und sich, humorvoll untertitelt mit: "An die talentloseste, humorloseste, unsportlichste, unkoordinierteste, unbegabteste Person und meinen Nicht-Lieblingsmenschen... alles Gute zum Geburtstag. Halte durch. Eines Tages wirst du etwas erreichen." Auch in ihrer Instagram-Story teilt die Schauspielerin einen gemeinsamen Schnappschuss von sich und dem erfolgreichen Sportler, der beweist: Die beiden haben mächtig viel Spaß zusammen.

Damit dürfte die Frage, ob die zwei wirklich ein Paar sind, wohl ein für alle Mal geklärt sein, oder? Gegenüber E! News hatte ein Insider Ende März über die vermeintliche Romanze der beiden erklärt: "Nina und Shaun verbringen aktuell sehr viel Zeit zusammen. Ihre Beziehung hat zwar keinen offiziellen Titel, aber das ist bei Nina normal!"

Instagram / nina Shaun White und Nina Dobrev

Instagram / nina Nina Dobrev und Shaun White

Broadimage/ MEGA Nina Dobrev und Shaun White, August 2020

