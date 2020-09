Haben diese Promis ihre Love Island-Doppelgänger gefunden? Seit nicht mal einer Woche flimmert die vierte Staffel der beliebten Kuppelshow über die Bildschirme und die Kandidaten werden von den Zuschauern genau unter die Lupe genommen. Dabei fiel ihnen vor allem eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Laura Müller und Cheerleaderin Melina Hoch auf. Doch nicht nur sie hat einen prominenten Lookalike: Diesen Stars ähneln die Islander zumindest optisch.

Bei Geraldine Grunow wird sofort dieser Name ins Gedächtnis gerufen: Ricarda Raatz. Die Liebessuchende von 2019 bezirzte auf der Liebesinsel vor allem Mischa Mayer (28) mit ihrer Hammer-Figur und ihren langen braunen Haaren. Nach einem riesigen Zoff und dem Liebes-Aus mit dem Ex-Promi Big Brother-Teilnehmer musste sie allerdings die Heimreise antreten. Auch Geraldine überzeugt vor allem mit ihrer Optik – bleibt zu hoffen, dass für sie die Suche nach Mr. Right mit einem Happy End abschließt.

Josua Günther fällt nicht nur durch seinen superdurchtrainierten Body, sondern auch mit seiner lieben Art auf. Dabei ruft auch er Erinnerungen an ein bekanntes "Love Island"-Gesicht wach und erinnert stark an Marcellino Kremers. Der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat gewann 2018 die Sendung und ging mit Tracy Candela als Paar hervor. Kurz darauf trennten sich die beiden. Aufgrund seines breiten Lächelns wurde der Student aus Karlsruhe von den Fans auch mit der Figur Meini aus der Kinderserie "Lazy Town" verglichen.

Josuas aktuelle Couple-Partnerin Chiara Antonella hat gewisse Ähnlichkeiten mit Dijana Cvijetic (26), die 2019 ihr Glück in der Kuppelshow versuchte. Die 23-jährige Studentin trägt das Herz auf der Zunge und sticht mit ihrer langen blonden Mähne und ihren Neon-Outfits hervor. Neuankömmling Pia Jung erinnert an Dijanas BFF Jessica Fiorini, die 2018 ihre wahre Liebe suchte.

Luca Wetzel zeigte sich bis jetzt von seiner ruhigen Seite und mausert sich mit seiner naiven Art zu einem absoluten Zuschauerliebling. Mit seinem verschmitzten Lächeln zeigt er Parallelen zum Ex-DSDS-Kandidaten Ardian Bujupi (29). Der Inselbewohner und der Sänger sind sich wie aus dem Gesicht geschnitten. Mitstreiter Marc Zimmermann erinnert zumindest optisch an den Schauspieler und Komiker Phil Laude (30).

Nachzügler Tim Kühnel könnte als Doppelgänger für den Comedy-Autor Lutz van der Horst (45) durchgehen. Das liegt nicht zuletzt an seiner auffällig vollen Haarpracht. Anna Iffländer überzeugt durch ihre lustige und offene Art, genauso wie 2019 Lisa (23) bei "Love Island". Granate Aurelia Lamprecht erinnert mit ihrem süßen Charakter und ihren langen brünetten Haaren an die Ex von Pietro Lombardi (28) – Sarah Lombardi (27).

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTL II – Magdalena Possert Collage: Geraldine Grunow und Ricarda Raatz

RTL II – Magdalena Possert Collage: Josua Günther und Marcellino Kremers

RTL II – Magdalena Possert Collage: Chiara Antonella und Dijana Cvijetic

RTLZWEI – Magdalena Possert, ActionPress/OHLENBOSTEL,GUIDO Collage: Luca Wetzel und Ardian Bujupi

RTLZWEI / Magdalena Possert, Mathis Wienand / Freier Fotograf / Getty Images Collage: Tim Kühnel und Lutz van der Horst

RTLZWEI – Magdalena Possert, Joshua Sammer/Getty Images Collage: Marc Zimmermann und Phil Laude

RTLZWEI – Magdalena Possert, Ot,Ibrahim/ActionPress Collage: Aurelia Lamprecht und Sarah Lombardi

