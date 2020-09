Dieser kleine Junge ist tatsächlich Dieter Bohlen (66)! Der Poptitan unterhält nicht nur alljährlich bei Deutschland sucht den Superstar ein riesengroßes TV-Publikum – auch in den sozialen Medien begeistert er zahlreiche Anhänger. Dabei stellt er sowohl in dem Fernsehformat, als auch auf Social Media regelmäßig seinen Humor unter Beweis. Jetzt gab er allerdings einen seltenen Einblick in seine Vergangenheit: Dieter teilte ein Kinderfoto von sich im Netz – und löste damit verblüffte Fan-Reaktionen aus!

"Ich war einmal mit meinen Eltern im Urlaub. Dabei ist dieses Bild entstanden", erklärte er die Hintergründe seines Instagram-Posts und betonte: "Da war ich zehn Jahre alt." Auf dem Schnappschuss trägt der junge Dieter eine dunkle, geschlossene Jacke und eine Kapuze, aus welcher seine blonden Haare hervorschauen. Dabei posiert er lässig und grinst. "Kein großer Unterschied zu heute", scherzte das DSDS-Urgestein.

Bei diesem seltenen Anblick waren seine Follower richtig verblüfft: Sie verglichen den heute 66-Jährigen mit dem Jungen auf dem Kinderfoto. "Dieses Grinsen ist unverkennbar", "Du hast dich kein bisschen verändert" oder auch "Das Gesicht erkennt man sofort", waren sich ein paar Nutzer der Fotoplattform sicher. Was sagt ihr: Hättet ihr Dieter sofort erkannt? Stimmt ab!

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen im Alter von zehn Jahren

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen im März 2020

Getty Images Dieter Bohlen während des DSDS-Finales 2017

