Dieter Bohlen (66) ist ein richtiger Spaßvogel! Bereits seit knapp 18 Jahren stellt der deutsche Poptitan seinen Humor alljährlich bei der gefeierten Castingshow Deutschland sucht den Superstar unter Beweis: Als Jury-Urgestein polarisiert der Ex-Modern Talking-Star in dem TV-Format stets mit seinen frechen Kommentaren und humorvollen Sprüchen. Doch auch privat ist Dieter offenbar immer für einen Spaß zu haben: Jetzt spielte er seiner Liebsten Carina Walz einen Streich!

Der Musikproduzent teilte nun einen kurzen Clip auf seinem Instagram-Profil, in dem er seiner Freundin Carina einen ganz schönen Schrecken eingejagt haben dürfte. Während sich die 36-Jährige auf einer Liege ein entspanntes Sonnenbad gönnt, schleicht sich der DSDS-Juror langsam an seine Lebensgefährtin heran. Ehe Carina sichs versieht, schubst sie Dieter samt des Möbelstücks in den Pool. "Alles nur Spaß", betitelte dieser seinen Post.

Wie kam dieser kleine Streich eigentlich bei Dieters Community an? Die meisten Fans feierten den Poptitan für seinen Humor und überhäuften den Beitrag mit lachenden Emoticons. "Immer für einen Spaß zu haben" oder auch "Frech, wie eh und je", ließen sie in der Kommentarspalte verlauten. Allerdings wünschten sich auch einige Fans, dass sich Carina an Dieter räche. "Ich hoffe, sie zahlt dir das zurück", scherzte ein User.

Anzeige

ActionPress Carina Walz und Dieter Bohlen au einem Weihnachtsmarkt in Österreich im November 2018

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Dieter Bohlen bei DSDS 2017

Anzeige

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de