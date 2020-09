Darya Sudnishnikova möchte abspecken. Seit mehreren Monaten verfolgt die Welt gespannt die Geschichte der gebürtigen Russin. Das gerade einmal 14-jährige Mädchen ist vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mutter geworden. Sie brachte ein gesundes Mädchen zur Welt und verriet auch gleich den Namen ihres Töchterchens: Die Kleine heißt Emily. Jetzt möchte Darya ihre Schwangerschaftspfunde loswerden und gab ihren Fans ein Body-Update.

Ihr Vorhaben teilte sie ihrer Community in ihrer Instagram-Story mit und verriet gleichzeitig, wie viel sie aktuell auf die Waage bringt. "Ich habe mich dazu entschlossen, ab nächster Woche Diät zu machen. Ich wiege momentan 58 Kilo, 50 Kilo wären gut. Dafür müsste ich acht Kilo abnehmen", erklärte sie. An ihrer Schlankheitskur wolle sie ihre Follower in Zukunft teilhaben lassen.

Auch ihren Tagesablauf als frischgebackene Mama gab sie ihren Followern preis – und da steht ihr Kind natürlich an erster Stelle: "Morgens stehen wir auf, dann bade ich und füttere sie. Dann bringe ich sie abends ins Bettchen und bin dann noch eine Weile wach. So läuft das eigentlich jeden Tag."

