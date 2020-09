Bald kommt der neue James Bond-Film endlich in die Kinos! Die Fans des Agenten 007 fiebern seit Monaten auf die Premiere von "Keine Zeit zu sterben" hin, die aufgrund der Gesundheitskrise verschoben werden musste. Ein erster Trailer des Films, der nun im November in die Kinos kommen soll, versprach bereits Ende letzten Jahres eine spannende Storyline. Nun wird die Vorfreude der Kinobesucher noch einmal angeheizt: Ein neuer Teaser gibt weitere Einblicke!

Der am Donnerstag veröffentlichte YouTube-Clip zeigt weitere Szenen mit rasanten Verfolgungsjagden, gefährlichen Schusswechseln und mehr Aufnahmen der Charaktere. In dem Film geht es darum, dass sich James Bond (gespielt von Daniel Craig, 52) eigentlich auf Jamaika zur Ruhe setzen will. Doch dann wird er von einem alten Kollegen gebeten, einen entführten Wissenschaftler zu befreien. Bei der Rettungsaktion macht er Bekanntschaft mit dem gewieften Bösewicht Safin...

In die Rolle des Widersachers schlüpft diesmal Oscar-Preisträger Rami Malek (39). Ebenfalls zum Cast gehören unter anderen Léa Seydoux (35), Ralph Fiennes (57), Ben Wishaw, Naomie Harris (43) und Ana de Armas (32). Für Hauptdarsteller Daniel wird es allerdings das letzte Mal sein, dass er als 007 auf der Kinoleinwand zu sehen sein wird.

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

Getty Images Rami Malek bei den Golden Globe Awards 2020

Getty Images Ana de Armas, Schauspielerin

