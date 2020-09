Matthias Schweighöfer (39) bringt neue Musik auf den Markt! Seit 2014 begeistert der Schauspieler seine Community auch regelmäßig mit Musikstücken. Erst im April dieses Jahres veröffentlichte der "What a Man"-Darsteller unter dem Titel "Zeit" einen eigenen Liebessong. Der Track über das Gefühl des Verliebtsein kommt bei den Fans offenbar so gut an, dass der Regisseur prompt für Nachschub sorgte: Matthias bringt ein neues Musikalbum – inklusive Duett mit seiner Ruby O. Fee (24) raus!

Seit vergangenen Freitag ist Matthias' LP "Hobby" in den Regalen zu finden. In eine Musikrichtung lässt sich das Werk allerdings nicht einordnen. "Das ist so ein Potpourri aus verschiedenen Musikstilen. Sich auszutesten, wie klingt eigentlich mal Rap, wie klingt mal Rock, wie klingt mal Death Metal", erklärte Matthias gegenüber RTL. In der Single "Du fehlst" wird der 39-Jährige von seiner Partnerin Ruby unterstützt. Seite an Seite singt das Paar über die mangelnde Kommunikation in einer Beziehung.

Doch auch die Schauspielerei will Matthias in Zukunft nicht vernachlässigen – zumindest hinter den Kulissen. Schon im kommenden Jahr soll ein Prequel zum Netflix-Hit "Army of the Dead" zu sehen sein. Bei dem Streifen über eine Zombie-Epidemie soll Matthias neben seiner Rolle als Regisseur auch als Produzent tätig geworden sein.

