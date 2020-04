Sind die Zeilen von Matthias Schweighöfers (39) neuem Song etwa an seine Freundin Ruby O. Fee (24) gerichtet? Mit seinen Rollen in Filmen wie "What a Man" und "Keinohrhase" begeisterte der Schauspieler das Publikum. Seit 2014 startet der Regisseur aber auch als Sänger durch. Jetzt veröffentlichte der Musiker seine neue Single, die ein wahres Liebeslied ist. Ob der Kinostar beim Texten des Hits wohl an seine Liebste gedacht hat?

Mit dem Songtext seines neuen Tracks "Zeit" entpuppt sich Matthias kurzerhand als ein echter Romantiker: "Ich will immer neben dir liegen, würde es nur gehen. Ich will immer mit dir fliegen, wie ein Komet!" Die verliebten Worte richten sich jedenfalls ganz klar an eine Dame, der Matthias sogar verspricht, ihre Tränen aus dem All aufzufangen. Ob sich die dunkelhaarige Beauty an seiner Seite angesprochen fühlen darf, behielt der 39-Jährige bislang allerdings für sich.

Dabei wäre die Idee einer Songwidmung durchaus denkbar. Immerhin sind Matthias und seine Ruby inzwischen seit über einem Jahr ein Paar. In einem Interview mit Bunte sprach der zweifache Vater Mitte Februar bereits über die nächsten Schritte in der Beziehung: "Wir werden uns sicher verloben, aber ein Termin steht noch nicht fest!"

Anzeige

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer im Oktober 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de