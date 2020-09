Mega-Coup für Matthias Schweighöfer (39)! Der Schauspieler und Sänger scheint den Erfolg gepachtet zu haben: Neben seiner Schauspielkarriere auf der großen Kinoleinwand hat er auch bereits bei den Streaming-Portalen Fuß gefasst. So ergatterte er 2016 die Hauptrolle in der ersten deutschen Amazon-Serie "You Are Wanted", bei der er auch Regie führte. Nun wurde Schweighöfer als Regisseur für eine große Netflix-Produktion verpflichtet!

Der 39-Jährige soll für das Prequel des Netflix-Films "Army of the Dead" von Zack Snyder (54) nicht nur als Regisseur, sondern auch als Produzent tätig sein. In der Vorgeschichte geht es um die Figur Ludwig Dieter, die Matthias selbst in "Army of the Dead" verkörpert. "Es hat riesigen Spaß gemacht, Teil dieses wunderbaren Ensembles um Zack Synder zu sein. Ich freue mich sehr, dass 'Army of the Dead' nun auf vielen verschiedenen Ebenen weiterentwickelt wird", wird der Tausendsassa dazu in der Pressemitteilung zitiert. Zusätzlich zu dem Prequel ist auch eine Animeserie geplant.

Der Streifen selbst soll 2021 auf Netflix veröffentlicht werden: In dem Film geht es um eine Gruppe von Söldnern, die sich nach einer Zombie-Epidemie in die Quarantänezone in Las Vegas wagen. Dort wollen sie den größten Raubüberfall aller Zeiten durchzuführen.

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer bei der Weltpremiere der zweiten Staffel "You Are Wanted"

Anzeige

Getty Images Zack Snyder, Regisseur

Anzeige

Hannes Magerstaedt/Getty Images Matthias Schweighöfer, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de