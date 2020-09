Die Bachelorette packt erneut über ihre Beauty-Geheimnisse aus! Zuletzt hatte Melissa (24) ganz offen zugegeben, dass an ihr nicht alles echt ist: Die Kuppelshow-Beauty ließ sich die Lippen aufspritzen. Das ist allerdings nicht die einzige Body-Baustelle, an der sich die einstige Love Island-Teilnehmerin hat aufhübschen lassen. Nun enthüllte sie im Netz eine weitere, bisher unbekannte Schönheitsoperation – Melissa hat sich außerdem die Brüste machen lassen!

In ihrer Instagram-Story sprach die amtierende TV-Junggesellin über ihre OP und redete dabei nicht um den heißen Brei herum. "Ich habe mich einfach immer ziemlich, ziemlich unwohl gefühlt, habe mich ungern im Bikini gezeigt oder sonst was, habe mich selber ungern im Spiegel angeguckt", erzählte Melissa ganz offen. Ihrer Familie habe sie ihr Vorhaben damals allerdings vorenthalten – was sie heute nicht mehr tun würde.

Und welche Größe misst die 24-Jährige nun? "Davor hatte ich ein A-Körbchen und jetzt habe ich ein volles C- bis D-Körbchen", erklärte sie. Pro Seite habe sie sich 390 Milliliter Silikon einsetzen lassen.

"Die Bachelorette" ist ab Herbst bei RTL und TVNOW zu sehen.

RTL II "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Melissa

Bachelorette Melissa

Melissa, Ex-"Love Island"-Star

