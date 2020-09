Wow, da präsentiert sich aber jemand freizügig! Elias Becker (21) ist der zweite Sprössling von Tennislegende Boris Becker (52) und seiner Ex-Frau Barbara Becker (53). Der 21-Jährige tritt in die Fußstapfen seiner schönen Mutter und ist mittlerweile ein gefragtes Model und lief bereits auf Laufstegen in Berlin und New York neben Topmodels wie Naomi Campbell (50). Zur Freude seiner Follower auf Social Media zeigt Elias immer mal wieder seinen durchtrainierten Körper und lässt seine Muckis spielen – so auch jetzt...

Auf seinem Instagram-Account zeigt Elias, was er zu bieten hat. Von Urlaubsschnappschüssen bis hin zum Duschfoto ist hier alles dabei! Auch beim Work-out kann man den Lockenkopf ab und zu beobachten. Auffällig ist hier vor allem sein Sixpack, der das ein oder andere Frauenherz höherschlagen lässt. Da rückt sogar die teilweise tropische Kulisse deutlich in den Hintergrund. Sein Blick ist dabei stets sehr lasziv und auch das Posieren hat der Schönling bestens drauf. Die Model-Skills scheint er also von seiner Mutter geerbt zu haben.

Mama Barbara scheint mächtig stolz auf ihren Sohn zu sein und kommentiert fast jedes Foto mit Herz-Emojis. Auch Papa Boris lässt gerne Likes da. Seine Fans sind total aus dem Häuschen und überschütten den Fitness-Freak mit Lob. "Wunderschöner Mann" schreibt eine Followerin beispielsweise.

