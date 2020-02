Boris (52) und Barbara Becker (53) haben auch 20 Jahre nach ihrer Trennung noch ein tolles Verhältnis zueinander! Nach sieben Ehejahren gingen die Tennis-Legende und die Fitness-Trainerin im Jahr 2000 getrennte Wege. Trotz einiger öffentlicher Skandale schafften sie es, mit ihren beiden Kindern Noah (26) und Elias (20) als Patchwork-Familie zu funktionieren. Wie gut sich das einstige Paar versteht, demonstrierte es jetzt erneut: Zusammen mit ihrem jüngsten Sohn zeigten sich Boris und Barbara auf dem roten Teppich!

Am Sonntagabend fand die She's-Mercedes-Show in Berlin statt und die wollte sich offenbar auch der Becker-Clan nicht entgehen lassen: Vater, Mutter und Sohn posierten voller Freude für die Fotografen! Boris präsentierte sich dabei klassisch-chic in einem dunklen Anzug mit hellblauem Hemd. Sein Sohn und seine Ex-Frau waren modisch noch experimentierfreudiger: Elias hatte sich für eine bunte XXL-Jacke entschieden – Barbara machte in einem gestreiften Jumpsuit eine tolle Figur!

Vor wenigen Monaten waren Boris und die Designerin sogar zusammen im TV zu sehen gewesen: Im Oktober 2019 nahmen sie als Team beim "Quizduell-Olymp" mit Jörg Pilawa teil. Für die beiden war das eine Premiere: "Es ist das erste Mal, dass wir gemeinsam im deutschen Fernsehen auftreten", erklärte der Ex-Sportstar damals.

Getty Images Hadnet Tesfai, Nawal El Moutawakel, Boris, Elias und Barbara Becker im Februar 2020 in Berlin

Anzeige

Getty Images Elias Becker und Barbara Becker im Februar 2020 in Berlin

Anzeige

Getty Images Boris, Elias und Barbara Becker bei der She's-Mercedes-Show in Berlin im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de