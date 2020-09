Bei dieser Bald-Mama geht es so langsam richtig rund! Seit Mai ist es endlich offiziell: Rund zwei Jahre nach Sasha Pieterse (24)' Hochzeit mit ihrem heutigen Ehemann Hudsoon Sheaffer bekommen die beiden Nachwuchs – die Pretty Little Liars-Darstellerin ist zum ersten Mal schwanger! Seither begeisterte die Serien-Beauty ihre Follower immer wieder mit neuen Fotos von ihrem wachsenden Babybauch. So beachtlich gewölbt wie auf dem jüngsten Update war Sashas Körpermitte aber wirklich noch nie!

Diese Bilder auf dem Instagram-Account der 24-Jährigen sorgen bei ihren Fans für Herzrasen: Die Schwarz-Weiß-Pics zeigen die werdende Mutter in eng anliegenden schwarzen Klamotten mitten auf einem Feld. Dabei kommt ihre Kugel besonders gut zur Geltung – und es wird deutlich, dass ihr ungeborener Sprössling einen ordentlichen Sprung gemacht hat!

Weitere Uploads der Reihe halten sie außerdem strahlend mit dem werdenden Vater fest, der Sashas Silhouette liebevoll umfasst. Noch rührender ist höchstens die Bildunterschrift: "Wir können es kaum erwarten, dieses Baby zu treffen."

Sasha Pieterse und Hudson Sheaffer

Sasha Pieterse, Schauspielerin

Sasha Pieterse und Hudson Sheaffer

