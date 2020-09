Gibt es bald Baby-News von Taylor Swift (30)? Nachdem Taylor in ihren Ex-Beziehungen mit DJ Calvin Harris (36) oder dem Schauspieler Tom Hiddleston (39) nie ihr großes Glück fand, scheint es ihr mit Joe Alwyn (29) endlich ernst zu sein. Die beiden sind schon seit 2017 ein Paar und laut Insidern ist Joe der Mr. Right, den Taylor schon so lange gesucht hat – und mit dem sie sich auch vorstellen kann, eine Familie zu gründen.

"Sie haben schon über Kinder gesprochen", erzählt ein Insider der Zeitschrift US Weekly. Taylor sei deshalb sehr aufgeregt und freue sich, wenn der passende Zeitpunkt dafür komme, betonte er weiter. Auch in ihrem neuen Song "Peace" deutet die Sängerin an, dass sie Mama werden möchte. Sie singt darüber, dass sie alles für ihren Liebsten tun und ihm auch ein Kind schenken würde.

Neben den Baby-Spekulationen behaupten Insider außerdem, dass sich die beiden während der häuslichen Isolation Zeit heimlich verlobt haben sollen. Sie seien sehr verliebt und würden schon übers Heiraten nachdenken. Es gäbe aber noch keinen konkreten Termin.

Getty Images Taylor Swift im Januar 2020

Getty Images Taylor Swift bei den "Golden Globe Awards", 2020

Getty Images Taylor Swift bei Billboard Women In Music 2019

