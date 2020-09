Kim Kardashian (39) erntet mal wieder Kritik! Schon vor wenigen Monaten regten sich einige User im Netz darüber auf, dass die Unternehmerin schwarze Masken aus ihrer Skims-Linie als hautfarben verkaufen wollte – sogar Rassimus-Vorwürfe standen im Raum, da kein Mensch einen so dunklen Teint habe. Kaum ist diese Hate-Welle verebbt, rollt auch schon die nächste an. Dieses Mal ist das Kampagnen-Bild für ihre Unterwäsche der Aufreger.

Das australische Model Natalie Roser (30) teilte in ihrer Instagram-Story das Foto, mit dem Kim aktuell ihre Shapewear bewirbt. Darauf sieht man die Chefin höchstpersönlich inmitten eines Raumes, der mit den Slips quasi tapeziert ist – für Natalie ein Unding, wie sie deutlich machte: "So eine Verschwendung – so viele Produkte für Wände und Boden. Was ist nach dem Shooting damit passiert?"

Die Kritik kommt nicht von ungefähr. Natalie hat nämlich selbst ein Label, das Shapewear vertreibt – und zieht nun einen direkten Vergleich. Sie habe Kims Firma bisher immer als starke Konkurrenz betrachtet. "Aber diese Kampagne unterscheidet uns nun eindeutig voneinander", betonte sie. Sie setzte bei ihrem Unternehmen auf Nachhaltigkeit.

