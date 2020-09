Caitlyn Jenner (70) lebte lange vor ihrer Geschlechtsumwandlung schon im Konflikt mit ihrer Transsexualität! 2015 gab Bruce Jenner, der Vater von Kylie (23) und Kendall Jenner (24), bekannt, von nun an als Frau Caitlyn leben zu wollen. Den Entschluss fasste sie erst im Alter von 65 Jahren – dabei hatte der einstige Profisportler schon früh bemerkt, dass er sich eigentlich weiblich fühle. Aus Scham ließ sich Caitlyn damals von diesen Gedanken aber nichts anmerken... Doch eben durch diese Heimlichtuerei sei sie zu einem schlechten Elternteil geworden, verriet der TV-Star jetzt!

Im Literally!-Podcast sprach Caitlyn nun über ihre ersten Berührungspunkte mit ihrer Transsexualität – die sich bereits vor einigen Jahren ereigneten: "Ich kleidete mich als Transvestit und ging raus, aber ich redete nie mit irgendjemandem. Ich redete mit niemandem, machte nichts, ging nirgendwohin. Ich fuhr nur im Auto herum, wisst ihr?", erinnerte sich die 70-Jährige. Im Vertuschen ihrer Leidenschaft wurde sie schließlich ziemlich gut, was allerdings Folgen für das Familienleben mit den damals vier jungen Kids Burt, Cassandra, Brandon und Brody hatte: "In diesen Jahren war ich kein guter Elternteil", gab sie zu. Sie sei zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen und bereue es nun, nicht mehr für ihre Kinder dagewesen zu sein.

Auch in der darauffolgenden Ehe mit Kris Jenner (64) gestand es sich der Keeping up with the Kardashians-Star vorerst nicht zu, eine Geschlechtsumwandlung durchzuführen. Mit ihr bekam er die Töchter Kylie und Kendall. Als es 2015 – nachdem die Beziehung zu Kris in die Brüche gegangen war – zum Coming-out kam, konnte er jedoch auf den absoluten Rückhalt seines Nachwuchses zählen: "Mein Vater war immer eine Inspiration für mich [...]. Aber zu sehen, wie sie ihr wahres Ich auslebt, ist die größte Inspiration von allen!", schwärmte Kylie einst im People-Interview.

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner

Instagram / kyliejenner Caitlyn, Kendall und Kylie Jenner

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner in London

