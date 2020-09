Das Sommerhaus der Stars steht in den Startlöchern und verspricht schon jetzt: Drama pur! In diesem Jahr kämpfen Stars wie Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26), Denise Kappès (30) und Henning Merten oder auch Annemarie Eilfeld (30) und Tim Sandt um den Titel "Das Promipaar 2020". Vorab veröffentlichte Bilder lassen bereits erahnen, dass in der Show ordentlich gestritten wird. Annemarie verriet nun: Es soll sogar eine Spuck-Attacke gegeben haben!

Im Interview mit der RTL-Online-Show VIPstagram teaserte die ehemalige DSDS-Kandidatin an, dass ein Promi einen anderen angespuckt habe. "Das war für mich ein Riesenschock, muss ich ehrlich sagen", erzählte Annemarie. Sie habe in der Küche gestanden, als es zum Eklat zwischen zwei Stars gekommen sei. "Dann folgte diese Spuck-Attacke und ich konnte es im ersten Moment gar nicht glauben, weil ich das noch nie aus nächster Nähe beobachten konnte", gab sie zu.

Die 30-Jährige sei überrascht gewesen, dass so etwas an Tag drei einer Reality-TV-Sendung passieren könne. "Das war für mich einfach too much!", betonte die Blondine. Wer die beiden Streithähne sind und wie der Beef ausgegangen ist, verriet Annemarie jedoch nicht. Ab Mittwoch gibt es die fünfte Staffel der Trash-Show endlich im TV zu sehen!

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

