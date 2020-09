Bahnt sich hier etwa eine neue Promi-Romanze an? Vanessa Hudgens (31) hat neulich auf den Bahamas die Seele baumeln lassen. Selbstverständlich hat die Schauspielerin ihre Community mit dem einen oder anderen Urlaubsschnappschuss daran teilhaben lassen und damit jede Menge Likes ergattern können – unter anderem von Ben Simmons, dem Ex von Kendall Jenner (24). Hat der Basketballprofi etwa ein Auge auf Vanessa geworfen?

Braun gebrannte Kurven, ein stylischer Bikini und gleich mehrere sexy Posen vor einer paradiesischen Traumkulisse – ein Ausblick auf Instagram, mit dem die High School Musical-Darstellerin punkten kann! Rund 1,4 Millionen Menschen gefallen die Bilder, auf denen Vanessa ihren Luxuskörper am Strand in Szene setzt. Darunter Philadelphia-76ers-Star Ben, der nicht zum ersten Mal einen ihrer Beiträge mit einem Herz markiert. Auch andere Posts, wie zum Beispiel ein Foto am Pool zusammen mit Sängerin GG Magree, scheinen dem 24-Jährigen zu gefallen.

Chancen dürfte Ben bei Vanessa auf jeden Fall haben – offiziell ist die 31-Jährige schließlich Single. Außerdem haben es ihr Basketballer offenbar angetan: Zuletzt wurde Vanessa ein Flirt mit Kyle Kuzma (25) nachgesagt, einem der Angriffsspieler der Los Angeles Lakers.

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens auf den Bahamas, August 2020

Instagram / vanessahudgens Sängerin GG Magree und Schauspielerin Vanessa Hudgens, August 2020

Getty Images Kyle Kuzma, Basketballprofi bei den Los Angeles Lakers

