Geht Kyle Kuzma (24) gleich mit mehreren wunderschönen Frauen aus der Unterhaltungsbranche aus? Nachdem erst Anfang des Jahres bekannt wurde, dass Vanessa Hudgens (31) von ihrem langjährigen Partner Austin Butler (28) getrennt ist, wurde die Schauspielerin Ende Januar mit dem Lakers-Star bei einem romantischen Dinner gesichtet! Doch offenbar ist ihr Flirt schon wieder vorbei. Denn Kyle scheint sich jetzt besonders gut mit Winnie Harlow (25) zu verstehen!

Nachdem in den vergangenen Wochen immer lauter darüber spekuliert worden war, dass der Basketballer und das Model mehr als nur gute Freunde sein könnten, scheinen sich die Gerüchte nun immer mehr zu bestätigen: Die beiden likten in der letzten Zeit nicht nur auffällig viele Instagram-Fotos voneinander – Winnie posierte auf einigen ihrer Bilder sogar mit Kyles Hund! Außerdem scheint der 24-Jährige die Aufnahmen von ihr gemacht zu haben: "Ein hochauflösendes Foto ist das!", kommentierte er einen Schnappschuss von der Schönheit und deutete damit offensichtlich an, der Fotograf gewesen zu sein.

Wie The Shade Room berichtet, soll die Beauty sogar aktuell im Haus des Sport-Stars die Quarantäne-Zeit mit ihm verbringen! Paparazzi erwischten sie in Kyles Wohnsiedlung in Los Angeles, wie sie abwechselnd mit dem Vierbeiner des Basketballers Gassi gingen. Eine Quelle soll außerdem gegenüber dem Newsportal berichtet haben, dass die zwei das mexikanische Fest Cinco De Mayo zusammen gefeiert hätten.

Anzeige

Instagram / winnieharlow Winnie Harlow im Mai 2020

Anzeige

Getty Images Kyle Kuzma im Februar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / winnieharlow Winnie Harlow im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de