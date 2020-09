Henrik Stoltenberg sorgt mit seinen Aussagen für Aufruhr! Der Student flirtet in der beliebten Kuppelshow Love Island nicht nur, was das Zeug hält, er polarisiert vor allem auch mit seinen Sprüchen – und das nicht nur in der Villa auf Mallorca: Auch viele TV-Zuschauer empfanden Henriks Äußerungen bereits als äußerst unangenehm. Doch was sagen eigentlich die Islander vor Ort zu ihrem Mitbewohner? Promiflash hat bei der Ex-"Love Island"-Kandidatin Pia Jung nachgehakt...

"Ich weiß ja nicht, wie es im TV rüberkam, aber ich habe ihn auch so erlebt", beschrieb Pia ihre persönlichen Erfahrungen auf der Liebesinsel jetzt im Gespräch mit Promiflash und erklärte: "Er hat halt ein paar Sprüche drauf, die manchmal echt unpassend sind." In diesen Momenten habe sich die Blondine über ihren "Love Island"-Mitbewohner geärgert – ihre Reaktion auf diese Situationen beschrieb sie so: "Man denkt sich: 'Oh mein Gott, das geht gar nicht'."

Auf der anderen Seite habe Henrik sie während ihrer Zeit bei "Love Island" auch ab und zu gut unterhalten. "Andererseits war er auch manchmal echt witzig", erinnerte sie sich an ihre Kuppelshow-Teilnahme. Sie persönlich habe zwar kein Problem mit ihm gehabt, sie vermute allerdings: "Ich denke auch eher, dass er bei den Jungs vielleicht ein paar Sachen rausgehauen hat. Er ist ein bisschen so der Checker, glaube ich."

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Kandidat

Instagram / pia.loveisland2020 Pia Jung, Influencerin

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Kandidat bei "Love Island" 2020

