Geben Denise Kappès (30) und Henning Merten in Sachen Familienzuwachs etwa im Sommerhaus der Stars Vollgas? Die einstige Bachelor-Kandidatin und der YouTuber machen keinen Hehl daraus, dass sie zusätzlich zu ihrer Patchwork-Rasselbande auch gemeinsamen Nachwuchs haben wollen – im Idealfall soll ihr Baby sogar noch in diesem Jahr gezeugt werden. Die Teilnahme am Reality-Format dürfte ihre Pläne demnach durchkreuzen – es sei denn, die beiden lassen sich von den TV-Kameras im Haus nicht abhalten, ihren Traum zu verwirklichen. Kommt Sex im Haus für Denise und Henning infrage?

"Auf jeden Fall, da wird richtig geknattert", scherzt Henning im AudioNow-Podcast zum RTL-Sommerhaus und bringt seine Liebste mit dieser unverblümten Aussage zum Lachen. "Also Gummis packen wir nicht ein", springt die 30-Jährige mit auf und beteuert anschließend: "Wenn es passiert, passiert es. Wir würden da jetzt niemals nie sagen." Klingt, als sei das Paar nicht abgeneigt, sich trotz der TV-Überwachung durch die Laken zu wälzen. "Irgendein stilles Eckchen wird's schon geben", albert Henning weiter herum.

Völlig hemmungslos seiner Lust nachgeben wird das Paar allerdings nicht – aus einem guten Grund: "Wir werden definitiv nicht vergessen, dass da Tausende von Kameras installiert sind. Ich achte da schon extrem drauf. Wir sind immerhin Eltern und da sollte man schon darauf achten, dass das nicht für jeden zu sehen ist", stellt die Mama des kleinen Ben klar.

Denise Kappès und Henning Merten im April 2020

Henning Merten und Denise Kappès, Sommerhaus-Kandidaten 2020

Denise Kappès mit ihrem Sohn Ben

