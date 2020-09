Bewegende Worte von Naomi Campbell (50)! Neben Hochglanzfotos vom Catwalk in schicken Roben teilt das Supermodel auf seinen Social-Media-Accounts auch private Beiträge. So bedankte sie sich unter anderem an ihrem Geburtstag mit einem Rosenmeer-Foto emotional bei ihren Liebsten. Jetzt wandte sich die Laufstegschönheit aus traurigem Anlass an ihre Community. Sie widmete ihrer verstorbenen Oma einen rührenden Text und schwärmte von ihr: Ohne sie wäre Naomi nicht die, die sie heute sei!

"Liebe Ruby Louise Campbell Russel", begann die Britin ihre bewegenden Worte auf Instagram. "Wegen dir bin ich diejenige, die ich bin. Deine Disziplin hat mich bis heute geprägt", erzählte die 50-Jährige von ihrer Großmutter, die kürzlich mit 77 Jahren verstorben war. Diese Frau habe ihr beigebracht, in harten Zeiten stark und mutig zu sein und den Kopf nie in den Sand zu stecken, ließ die Beauty das Leben der Verstorbenen Revue passieren.

Ihre Oma sei damals aus Jamaica in der Hoffnung auf ein besseres Leben nach Großbritannien gekommen. Ihr Herz gehörte dennoch bis zu ihrem Lebensende dem Inselstaat in der Karibik. "Ich werde dich vermissen, Großmutter. Ich werde dich für immer lieben. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder, Ruhe in Frieden", schloss die Brünette ihre rührenden Worte ab.

Getty Images Naomi Campbell, 2018

Getty Images Naomi Campbell bei der Vanity Fair Oscar Party

Getty Images Naomi Campbell im Jahr 2018

