Schnipp schnapp, sie hat die Haare ab! Dass Sarah Harrison (29) keine Angst vor Veränderungen in Sachen Frisur hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Die Influencerin trug bereits einen platinblonden Schopf, färbte sich die Haare auch mal dunkler und variiert auch häufiger mit ihrer Länge. Jetzt gönnte sich die frischgebackene Zweifach-Mama erneut einen Friseurbesuch – und siehe da: Sarah trennte sich von ihren Spitzen!

Die neuesten Fotos auf dem Instagram-Account der Netz-Bekanntheit sorgen für jede Menge Jubel, denn: Die Frau von Dominic Harrison (29) präsentiert darauf ihren neuen Look! So ist nicht nur der dunkle Ansatz Geschichte – Sarah trägt ihre Haare jetzt auch kürzer: Ihre Mähne reicht ihr jetzt nur noch bis knapp an die Brust. Auch der Blondton ihrer neuen Frisur wirkt wärmer.

"Ich liebe meine neuen Haare!", bestätigt die zweifache Mutter in der Bildunterschrift. Und die Fans? Die feiern das Make-over total: "Sieht viel besser und gesünder aus" und "Wunderschön", finden etliche User. Sogar Der Bachelor-Siegerin Jennifer Lange (26) ist begeistert: "Sieht toll aus", schreibt die Auserwählte von Andrej Mangold (33).

Sarah Harrison

Sarah Harrison, 2020

Sarah Harrison, Influencerin

