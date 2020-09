Welche Promi-Dame hat am meisten Glamour? Seit Anfang September finden die alljährlichen internationalen Filmfestspiele von Venedig statt. Wie in jedem Jahr gibt es auch 2020 ein großes Staraufgebot: Hollywood-Diven wie Maya Thurman-Hawke (22) und Taylor Hill (24) lassen sich das Mega-Event auf keinen Fall entgehen – und legen sich dabei optisch so richtig ins Zeug. Sie zogen bereits in den ersten Tagen alle Blicke auf sich!

Maya präsentierte sich in einem besonders schillernden Outfit den Fotografen: Sie trug ein enges Kleid in einem Nude-Ton, dessen Rock elegant in einer Pailletten-Schleppe mündete. Als Frisur wählte sie für den Abend einen klassischen Bob – damit sah sie ihrer Mutter Uma Thurman (50) beinahe zum Verwechseln ähnlich, die im Jahr 1994 mit derselben Frisur in dem Filmklassiker "Pulp Fiction" einen Trend setzte!

Die "Élite"-Beauty Ester Expósito (20) erstrahlte auf dem Red Carpet in einem weißen Kleid, das sehr verführerisch wirkte. Obwohl ihr Dress bis zum Boden reichte, ließ es tiefe Einblicke zu: Die Schauspielerin zeigte nämlich nicht nur viel Dekolleté – ein Schlitz im Rock legte auch beinahe ihr gesamtes Bein frei!

Ebenfalls offenherzig präsentierte sich Model Taylor Hill! Die Beauty trug ein Dress, das aus einem Bikini-Oberteil mit angenähtem Rock und Schleppe bestand. Den Look rundete die Brünette mit einem Diamanten-Collier und dazu passenden Ohrringen ab.

In einem ähnlich luftigen und verspielten Stil präsentierte sich Maty Fall Diba. Das Model verzückte in einem sommerlichen Kleid, dessen Oberteil raffiniert gebunden war. Dazu setzte die Schönheit auf ein schlichtes Make-up, elegante Ohrringe und betonte ihr Gesicht mithilfe eines Dutts.

Für einen echten Hingucker sorgte Cate Blanchett (51). Die Herr der Ringe-Darstellerin schlüpfte in ein enges, schwarzes Kleid, das nicht nur durch seine Schleppe überzeugte: Vor allem die pompösen XXL-Ärmel der eleganten Robe sorgten für Aufsehen.

Getty Images Maya Thurman-Hawke ist bei den Filmfestspielen in Venedig, 2020

Getty Images Maya Thurman-Hawke im September 2020 in Venedig

Getty Images Ester Expósito im September 2020

Getty Images Taylor Hill, Model

Getty Images Maty Fall Diba, Model

Getty Images Cate Blanchett bei den internationalen Filmfestspielen in Venedig

