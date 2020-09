Wie ging es für diesen Gründer nach Die Höhle der Löwen weiter? 2019 nahm Davor Petrovic all seinen Mut zusammen und stellte sich und seine Geschäftsidee in der beliebten RTL-Show den Investoren rund um Judith Williams (47) vor. Und tatsächlich hatte er Erfolg: Unternehmer Ralf Dümmel (53) glaubte an seinen Plan, eine qualitativ hochwertige Nagelfeile auf den Markt zu bringen. Doch wie steht es mittlerweile um Davors Unternehmen MIWIAM?

In einem Gespräch mit Promiflash berichtet der Gründer, wie gut die Nagelfeilen ankommen: "Wir haben in weniger als einem Jahr über eine Million Stück verkaufen können und damit einen Handelsumsatz von über acht Millionen Euro erwirtschaftet. Für mich ist das kein großer, sondern ein Riesenerfolg!" Der Umsatz ist allerdings nicht einzig und allein auf den Kauf der Nagelfeilen zurückzuführen – Davor hat nämlich mit dem MIWIAM-Hornhauthobel schon ein zweites Produkt in den Ladenregalen liegen! "Beide Produkte sind seitdem durchgängig im Handel platziert", erklärt er.

Dass sein Geschäft so gut läuft, dürfte Davor Petrovic unter anderem auch Ralfs fachmännischer Beratung verdanken. "Am Anfang der Zusammenarbeit haben wir uns fast täglich gesprochen, da gab es immer eine Menge zu tun", verrät er. Mittlerweile seien er und der Investor extrem gut eingespielt, würden sich aber dennoch mindestens alle zwei Wochen austauschen.

