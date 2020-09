Endlich wieder ein Lebenszeichen von Hollywood-Traumpaar Joe Jonas (31) und Sophie Turner (24)! Nach ihrer Hochzeit 2019 wurde im Februar bekannt, dass sie Eltern werden. Während ihrer Schwangerschaft wurde Sophie öfters mit einem deutlichen Babybauch in Los Angeles abgelichtet. Ende Juli war es dann so weit: Die beiden begrüßten ihre gemeinsame Tochter Willa. Danach wurde es ruhig um die frischgebackenen Eltern. Doch jetzt wurden Joe und Sophie das erste Mal wieder in der Öffentlichkeit gesichtet.

Es sind die ersten Bilder der beiden seit der Geburt von ihrem Töchterchen, die nun Daily Mail vorliegen. Die Game of Thrones Schauspielerin wurde dabei fotografiert, wie sie mit dem 31-jährigen Sänger Händchenhaltend in ihrer Nachbarschaft in Los Angeles spazierte. Dabei ganz auffällig: Sie trug eine figurbetonte High-Waist-Jeans und ein Streifen-Shirt – kein Zeichen von einem jemals dagewesenen Babybauch. Beide verdeckten ihr Gesicht mit dunklen Sonnenbrillen und Gesichtsmasken. Der "Sucker"-Sänger kombinierte seine schwarzen Shorts mit einem sportlichen, schwarzen Hoodie und passend abgestimmten Turnschuhen.

Während der Schwangerschaft soll sich Joe rührend um seine Frau gekümmert haben. Ein Vertrauter des Paares verriet gegenüber Hollywood Life: "Joe lebt dafür, Sophie glücklich zu machen – jetzt, da sie schwanger ist, ist er umso vernarrter in sie", betonte er.

