Auf diesen Anblick haben ihre Fans schon gewartet! Bereits seit den ersten Fotos, die Sophie Turner (24) vor einigen Monaten mit einem spekulierten Babybauch gezeigt hatten, zogen sich die Game of Thrones-Bekanntheit und ihr Mann Joe Jonas (30) aus der Öffentlichkeit zurück. Nach einer nie bestätigten Schwangerschaft wurde es im Juli allerdings offiziell: Das Paar hat seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs begrüßen dürfen – ein Töchterchen namens Willa. Nun bekam man auch die frischgebackenen Eltern erstmals wieder im Netz zu sehen!

Mit einer Instagram-Story beendete das Mitglied der Familienband Jonas Brothers die virtuelle Funkstille. Bei dem Schnappschuss handelt es sich um ein Pärchenbild, auf dem die beiden auf ihrer Couch im heimischen Wohnzimmer sitzen. Obwohl Sophie und Joe die Müdigkeit schon etwas ins Gesicht geschrieben steht, kommt selbst jetzt der Humor nicht zu kurz: Die Neu-Eltern strecken die Arme in Form einer Dab-Pose aus.

In der Bildunterschrift des Pics, das er mit einem Vogue-Filter verziert hat, betont der Musiker: "Tragt eine Maske. Das ist der neueste Klatsch", schreibt Joe und spielt damit auf den Standardspruch seiner Gattin an: "That's the tea."

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner

MEGA Joe Jonas und seine Frau Sophie Turner in Los Angeles

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner

