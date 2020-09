Krach in den sozialen Medien! Der deutsche Komiker Oliver Pocher (42) und seine Frau Amira (27) fiebern aktuell der Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes entgegen. Doch zuletzt musste die werdende Mutter Kritik über sich ergehen lassen: Während der TV-Show Denn sie wissen nicht, was passiert schlüpfte sie im Rahmen eines Spiels in ein Paar Rollschuhe – und das machte Sebastian Pannek (34) so richtig fassungslos: Der Ex-Bachelor wetterte jetzt im Netz gegen Amira, denn er warf ihr vor, verantwortungslos zu sein!

"Die eine fährt mit Rollschuhen durchs TV-Studio", ärgerte sich Basti in seiner Instagram-Story und äußerte seine Bedenken: "Sie setzt sich einem unnötigen Risiko aus." Die Gefahr begründe er vor allem damit, dass zuvor bereits ein anderer Gast gestürzt sei. In seinen Augen sei dieses Verhalten während einer Schwangerschaft verantwortungslos. "Ich hätte es anders gemacht – und meine Frau auch. Sie hat nämlich so viel Verantwortungsbewusstsein", stellte er klar und betonte: "Sie würde sie niemals Rollschuhe anziehen während der Schwangerschaft."

Amira reagierte bereits auf Sebastians Seitenhieb: Sie teilte seine Clips in ihrer Story und kommentierte seine Aussagen anschließend in einem eigenen Video. "Und jetzt das Konto auf Privat? Gott, oh Gott", schrieb sie zu ihrem Post, in dem sie fassungslos und genervt den Kopf schüttelt.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, Model

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek im Juni 2020

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Juli 2020

