Bäumchen wechsel dich – so oder so ähnlich scheint es im Privatleben einiger frisch getrennter Promis zuzugehen. Erst im Mai sorgten Cara Delevingne (28) und Ashley Benson (30) für einen regelrechten Schock: Nach über zwei Jahren Liebe gingen sie auf einmal getrennte Wege. 2018 war die Trennung von Sängerin Halsey (25) und Musiker G-Eazy (31) der Split, der die Schlagzeilen beherrschte. Nun haben sich die vier flirthungrigen Stars offenbar in zwei neuen Paarungen zusammengefunden!

Dass die Pretty Little Liars-Darstellerin und der Rapper mittlerweile ein Paar sind, ist längst kein Geheimnis mehr. Zuletzt wurde Ashley sogar mit einem verdächtigen Ring am Finger gesichtet! Nun scheint sich ihre Ex wiederum die Verflossene ihres neuen Freundes geschnappt zu haben, wie ein Insider der Zeitung The Sun berichtete: "Cara hat sich in den letzten Wochen auf Halsey eingelassen und sie haben viel Spaß zusammen", meinte der Informant.

Die ganz große Liebe sei das allerdings noch nicht: "Es ist alles sehr locker. Keine von beiden möchte fest gebunden sein und sie finden es in Ordnung, sich auch mit anderen zu treffen", plauderte die Quelle weiter aus.

Instagram / Cara Delevingne Cara Delevingne und Ashley Benson im Februar 2020

P&P / MEGA Ashley Benson und G-Eazy im Juli 2020

Getty Images Cara Delevingne, Model

