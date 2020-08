Kaum ist ein Zoff bei Kampf der Realitystars beendet, startet auch schon der nächste! In der vergangenen Woche sorgten Yana (23) und Tayisiya Morderger (23) für mächtig Trubel in der thailändischen Sala. Sie legten sich mit Georgina Fleur (30) an – und das endete für sie alles andere als gut: Sie mussten das Format in der vorigen Folge verlassen. Jetzt ist Georgina allerdings in einen neuen Streit verwickelt: Sie schmiedet gemeinsam mit Sam Dylan (29) eine Intrige gegen Willi Herren (45)!

Neben den Neuankömmlingen Marcellino Kremers und Aurelie Tshamala (21) darf auch Momo Chahine einen seiner Mitstreiter nach Hause schicken. Doch das bereitet ihm im Vorhinein schon mächtig Kopfzerbrechen. Im Gespräch mit Sam und Georgina erzählt der ehemalige DSDS-Kandidat: "Ich versuche, eine Person zu nehmen, wo ich weiß, die ist eh nicht beschädigt." Doch Georgina und Sam versuchen, ihn da ein bisschen mehr zu beeinflussen und legen ihm nahe, Willi aus der Show zu wählen. "Der ist schon schlecht, der hat Heimweh und alles", erklärte der einstige Prince Charming-Teilnehmer. Georgina fügte hinzu, dass der Ballermannsänger lieber mit seiner Frau Urlaub machen würde. Darüber hinaus erwähnte Sam, dass Willi das Preisgeld von allen Teilnehmern vermutlich am wenigsten brauche.

Kurz darauf berichtete Momo Willi von diesen Aussagen, der daraufhin sichtlich entsetzt war: "Ich kann das nicht in Worte fassen. Was habe ich alles für diese Person in den letzten Tagen gemacht?" Wenig später suchte er dann das direkte Gespräch zu Georgina: "Wenn dem so ist, dann bist du ein kleines Miststück, dann bist du für mich tot." Doch die Rothaarige bestreitet ihre zuvor getätigte Aussage, dass Willi gehen soll, vehement.

Anzeige

RTL II Willi Herren bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTL2 Sam Dylan bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTL II Georgina Fleur, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de