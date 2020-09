Diese Bilder haben Seltenheitswert! Seit 2014 ist Schauspielerin Veronica Ferres (55) mit dem Unternehmer und Die Höhle der Löwen-Star Carsten Maschmeyer (61) verheiratet. Ihre Beziehung halten sie meist aus der Öffentlichkeit heraus und posten im Netz so gut wie nie gemeinsame Couple-Pics. Umso mehr wird die Fans des Paares diese Ausnahme freuen: Diese Woche teilte Veronica einige Pärchen-Bilder mit ihrer Community!

Die Fotos, die die 55-Jährige nun auf Instagram postete, müssen wohl am Sonntagabend entstanden sein: Ausgelassen sitzen sie und Maschmeyer im Außenbereich eines Lokals und genießen einen lauen Spätsommerabend während sie sich verliebt aneinander schmiegen. Zu den Schnappschüssen schrieb die Blondine: "Wochenende ausklingen lassen! Foto drei ist mein Favorit. Hat jemand eine Idee, wo ich auf dem Zweiten hinschaue?" Dazu fügte sie noch einige Hashtags wie #mylove und #team hinzu, die ihre Verliebtheit unterstrichen.

Wie verschossen Maschmeyer in seine Veronica ist, verdeutlichte er im Juni in einem Interview, in dem der 61-Jährige von seiner Hochzeit mit seiner Liebsten schwärmte: "Ich würde es genauso noch mal machen. Gleiche Location, dieselben Blumen und vor allem die gleiche Frau", sagte er Bunte.

Getty Images Veronica Ferres im Februar 2020 in Berlin

Getty Images Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer im Februar 2019

Instagram / maschmeyer Carsten Maschmeyer im März 2020

