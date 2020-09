Dürfen sich die Fans etwa über eine neue Promi-Dokumentation freuen? In den vergangenen Jahren überraschten viele Stars mit Filmen, die Einblicke in ihren Alltag boten: Unter anderem wurden Beyoncé (39) und Taylor Swift (30) für Netflix-Produktionen von einem Kamerateam begleitet. Auch Sängerin Katy Perry (35) hat ihre Fans 2012 mit Backstage-Clips in dem Doku-Streifen "Part Of Me" näher an sich herangelassen – nun möchte sie aber eine noch privatere Dokumentation veröffentlichen!

Wie die "I Kissed A Girl"-Interpretin in einem Gespräch mit Daily Star verrät, plant sie bereits seit der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Witness" 2017, einen Film zu produzieren. Damals habe sie noch die Überlegung gehabt, nur über ein Kapitel ihres Leben zu berichten – inzwischen sei sie jedoch auf einem anderen Stand und wolle noch umfangreichere Eindrücke geben: Unter anderem wolle sie von der Geburt ihrer Tochter Daisy erzählen – sowie von ihrer Liebesbeziehung mit Orlando Bloom.

Zu dem Vorhaben, unterschiedliche Episoden ihres Lebens zu zeigen, ließ sie sich von ihrer einstigen Erzfeindin Taylor Swift inspirieren: "Ich war wirklich sehr beeindruckt von Taylors Dokumentation!", gibt sie zu. Ihr habe gefallen, dass die "Bad Blood"-Sängerin nicht nur Ausschnitte ihrer Tour einfließen ließ, sondern auch Momente aus ihrem Privatleben.

Getty Images Katy Perry im April 2019

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Getty Images Katy Perry im April 2019 in Indio

