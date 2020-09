Mit dieser Reaktion haben die Fans offenbar nicht gerechnet. Andrej Mangold (33) geriet schon am Anfang von Das Sommerhaus der Stars an seine Grenzen: In der ersten Folge zoffte sich der Ex-Bachelor so heftig mit Georgina Fleurs (30) Freund Kubilay Özdemir, dass Letzterer dem einstigen Rosenkavalier ins Gesicht spuckte. Anstatt zu einem Gegenschlag auszuholen, blieb Andrej ruhig und zog sich zurück. Dafür bewundert ihn seine Community!

Unter einem Instagram-Beitrag auf dem Profil seiner Partnerin Jennifer Lange (26) tummeln sich etliche Kommentare der User – und die sind durchweg positiv. "Wir sind fassungslos… fassungslos, wie sich deine bessere Hälfte so gut beherrschen konnte" und "Respekt, dass Andrej so ruhig geblieben ist", schreiben beispielsweise die Abonnenten. Andere sind überrascht, was das Paar in dem Format schon zu Beginn mitmachen musste.

Mit Promiflash sprach der Profi-Basketballer bereits über die Situation im Haus und verriet, dass er viel Zuspruch von seinen Followern bekommen hat. "Sicherlich hätten andere Menschen krasser reagiert. Ich habe auch schon viele Nachrichten bekommen, in denen mir großer Respekt zugesprochen wurde." Anscheinend gebe es nicht viele Menschen, die sich so unter Kontrolle gehabt hätten, meinte Andrej.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

TVNOW Andrej Mangold und Kubilay Özdemir bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Andrej Mangold

TVNOW Andrej Mangold bei "Das Sommerhaus der Stars"

